Эксперт ждет подорожания валют до конца 2025 года
Октябрь – это выгодное время для покупки долларов и евро, потому что до конца года эти валюты подорожают на 7–10%.
Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
Основной рост ожидается в ноябре-декабре на пиковой слабости счета текущих операций и росте корпоративных и потребительских расходов, отметил эксперт.
«Покупать валюту лучше несколькими равными порциями» с перерывом в 7–10 дней — такая тактика усреднения позволит избежать риска покупки всей суммы по наименее выгодному курсу», — уточнил Шепелев.
Также он рассказал, сколько валюты нужно брать в зарубежную поездку. Это зависит от направления, длительности отдыха, местных цен, наличия банкоматов и прочих факторов.
Минимум должен покрывать расходы на транспорт, проживание, питание. Также желательно иметь сумму на непредвиденные расходы.
Средний лимит ежедневных трат можно посчитать, разделив общий бюджет на количество дней в поездке.
Вывезти из России без декларации можно наличную валюту в эквиваленте $10 тыс. по курсу ЦБ на дату вылета, добавил эксперт.
Напомним — курс доллара на 15 октября 2025 упал ниже 80 рублей.
