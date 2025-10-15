Эксперт ждет подорожания валют до конца 2025 года

Основной рост валют вероятен в ноябре-декабре, поэтому покупать долларов и евро рекомендуют в октябре.

Октябрь – это выгодное время для покупки долларов и евро, потому что до конца года эти валюты подорожают на 7–10%.

Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Основной рост ожидается в ноябре-декабре на пиковой слабости счета текущих операций и росте корпоративных и потребительских расходов, отметил эксперт.

«Покупать валюту лучше несколькими равными порциями» с перерывом в 7–10 дней — такая тактика усреднения позволит избежать риска покупки всей суммы по наименее выгодному курсу», — уточнил Шепелев.

Также он рассказал, сколько валюты нужно брать в зарубежную поездку. Это зависит от направления, длительности отдыха, местных цен, наличия банкоматов и прочих факторов.

Минимум должен покрывать расходы на транспорт, проживание, питание. Также желательно иметь сумму на непредвиденные расходы.

Средний лимит ежедневных трат можно посчитать, разделив общий бюджет на количество дней в поездке.

Вывезти из России без декларации можно наличную валюту в эквиваленте $10 тыс. по курсу ЦБ на дату вылета, добавил эксперт.

Напомним — курс доллара на 15 октября 2025 упал ниже 80 рублей.