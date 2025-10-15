Сколько нужно зарабатывать в 2025 году, чтобы взять ипотеку по рыночным ставкам

Среднемесячный доход людей, взявших ипотеку в 2025 году, составил 150 тысяч рублей, а выплаты по кредиту — до 40 тыс. рублей в месяц.

Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи рассказал о доходах ипотечных заемщиков в 2025 году.

Среднемесячный доход тех, кто взял ипотеку по рыночным ставкам в 2025 году, составил 150 тыс. рублей. По кредиту они платят 35-40 тыс. рублей в месяц.

«Порог входа достаточно высок — из-за высоких рыночных ставок и требований Банка России к показателю долговой нагрузки, но стоимость обслуживания долга достаточно комфортна для заемщиков. В случае с льготными программами платеж уменьшается за счет увеличения срока кредитования, в случае с рыночными программами — за счет большого первоначального взноса», — отметил Лейпи.

С 2023 года доход ипотечных заемщиков вырос почти в два раза. Доходы и платежи отличаются по регионам:

Регион Уровень дохода, руб. Месячный платеж по ипотеке, руб. Москва 400 тыс. 100 тыс. Санкт-Петербург и Крым 235-240 тыс. 57-58 тыс.

Минимальный доход заемщиков отмечен в Курганской и Костромской областях, Дагестане — 94-96 тысяч рублей в месяц.

При этом в трех регионах средний ежемесячный платеж по ипотеке в Сбере превышает треть дохода заемщиков – в Дагестане, Тыве и Кабардино-Балкарии.