Сколько нужно зарабатывать в 2025 году, чтобы взять ипотеку по рыночным ставкам
Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи рассказал о доходах ипотечных заемщиков в 2025 году.
Среднемесячный доход тех, кто взял ипотеку по рыночным ставкам в 2025 году, составил 150 тыс. рублей. По кредиту они платят 35-40 тыс. рублей в месяц.
«Порог входа достаточно высок — из-за высоких рыночных ставок и требований Банка России к показателю долговой нагрузки, но стоимость обслуживания долга достаточно комфортна для заемщиков.
В случае с льготными программами платеж уменьшается за счет увеличения срока кредитования, в случае с рыночными программами — за счет большого первоначального взноса», — отметил Лейпи.
С 2023 года доход ипотечных заемщиков вырос почти в два раза. Доходы и платежи отличаются по регионам:
Регион
Уровень дохода, руб.
Месячный платеж по ипотеке, руб.
Москва
400 тыс.
100 тыс.
Санкт-Петербург и Крым
235-240 тыс.
57-58 тыс.
Минимальный доход заемщиков отмечен в Курганской и Костромской областях, Дагестане — 94-96 тысяч рублей в месяц.
При этом в трех регионах средний ежемесячный платеж по ипотеке в Сбере превышает треть дохода заемщиков – в Дагестане, Тыве и Кабардино-Балкарии.
