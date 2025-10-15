❗ Новая жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале Госуслуг

С осени 2025 года оформить налоговый вычет по НДФЛ можно не только только на сайте или через сервисы ФНС России, а также без обращения к сомнительным сторонним консультантам.

Про новую жизненную ситуацию «Налоговый вычет» на Госуслугах рассказал вице-премьер – руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. Она запущена в рамках федерального проекта «Государство для людей».

По его словам, она помогает оформить востребованные виды вычетов по НДФЛ, не покидая портала. Сервис позволяет последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие есть виды налоговых вычетов.

«Новый сервис для получения налогового вычета работает по принципу, который заложен во все жизненные ситуации, – это комплексное решение вопроса человека: быстро, без визитов в ведомства и сбора лишних документов. Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация “Налоговый вычет„ запущена на портале Госуслуг, чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы», – сказал Дмитрий Григоренко.

Новая жизненная ситуация позволяет упростить процедуру оформления вычета, а также снизить риски передачи своих данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций.

Налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и тем самым снизить налог на доходы физических лиц. С его помощью можно вернуть часть уже уплаченного налога (например, с зарплаты). Или уменьшить НДФЛ к уплате в бюджет при определенных операциях (например, при продаже недвижимости).

Сервис также помогает определить, какой вид вычета можно получить.

Ситуация Какой вид вычета по НДФЛ положен В течение года были расходы на лечение, обучение, спорт Социальный налоговый вычет Люди продавали либо покупали жилую недвижимость Имущественный вычет Перечисляли взносы в программу долгосрочных сбережений (ПДС), на негосударственное пенсионное обеспечение или открыли индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) Вычет на долгосрочные сбережения Налогоплательщики, имеющие детей, а также льготные категории граждан Стандартный вычет

Григоренко уточнил, что сервис доступен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала Госуслуг. На октябрь 2025 года каталог включает 38 федеральных жизненных ситуаций.