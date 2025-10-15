❗ Новая жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале Госуслуг
Про новую жизненную ситуацию «Налоговый вычет» на Госуслугах рассказал вице-премьер – руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. Она запущена в рамках федерального проекта «Государство для людей».
По его словам, она помогает оформить востребованные виды вычетов по НДФЛ, не покидая портала. Сервис позволяет последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие есть виды налоговых вычетов.
«Новый сервис для получения налогового вычета работает по принципу, который заложен во все жизненные ситуации, – это комплексное решение вопроса человека: быстро, без визитов в ведомства и сбора лишних документов. Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически.
Жизненная ситуация “Налоговый вычет„ запущена на портале Госуслуг, чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы», – сказал Дмитрий Григоренко.
Новая жизненная ситуация позволяет упростить процедуру оформления вычета, а также снизить риски передачи своих данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций.
Налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и тем самым снизить налог на доходы физических лиц. С его помощью можно вернуть часть уже уплаченного налога (например, с зарплаты). Или уменьшить НДФЛ к уплате в бюджет при определенных операциях (например, при продаже недвижимости).
Сервис также помогает определить, какой вид вычета можно получить.
Ситуация
Какой вид вычета по НДФЛ положен
В течение года были расходы на лечение, обучение, спорт
Социальный налоговый вычет
Люди продавали либо покупали жилую недвижимость
Имущественный вычет
Перечисляли взносы в программу долгосрочных сбережений (ПДС), на негосударственное пенсионное обеспечение или открыли индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Вычет на долгосрочные сбережения
Налогоплательщики, имеющие детей, а также льготные категории граждан
Стандартный вычет
Григоренко уточнил, что сервис доступен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала Госуслуг. На октябрь 2025 года каталог включает 38 федеральных жизненных ситуаций.
Начать дискуссию