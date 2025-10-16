❌ Учебный отпуск нельзя поделить на части

Отпуск для учебы имеет строгое целевое назначение и должен быть использован только в установленные сроки.

Роструд спросили – можно ли взять учебный отпуск двумя частями, если в справке-вызове указаны даты с 15 октября по 13 декабря 2025 года. Предполагалось взять первую часть отпуска с 15 по 31 октября, а затем вторую – с 12 ноября по 13 декабря.

Так сделать нельзя, ответил Роструд.

«По нашему мнению, предоставление учебного отпуска меньшей продолжительности, чем та, которая указана в справке-вызове, даже при условии, что об этом просит работник, будет не в полной мере соответствовать требованиям действующего законодательства. Отпуска, предоставляемые в связи с обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального образования без отрыва от работы, имеют строго целевое назначение и должны быть использованы только в установленные сроки», — указало ведомство.

Право на дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка есть у работников, которые учатся на заочной и очно-заочной форме (ст. 173 ТК).

Отпуск дают на основании справки-вызова из образовательного учреждения. В справке должны быть указаны продолжительность сессии, сроки ее начала и окончания — чтобы определить продолжительность учебного отпуска.