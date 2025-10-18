С какого момента обязанность по уплате налога за 2024 год считается исполненной
УФНС напоминает, что уплатить исчисленные в налоговых уведомлениях за 2024 год налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги + возможно НДФЛ необходимо не позднее 1 декабря 2025 года.
Дата, когда налог считается уплаченным
Условие/пояснение
Со дня перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа (ЕНП) в бюджетную систему РФ.
Или со дня признания денежных средств в качестве ЕНП.
При наличии на соответствующую дату учтенной на едином налоговом счете (ЕНС) совокупной обязанности по уплате налогов и сборов в части, в отношении которой может быть определена принадлежность таких сумм денег.
Со дня, на который приходится срок уплаты налога
Когда он зачтен в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате такого налога
Со дня учета на ЕНС совокупной обязанности по уплате налогов и сборов
При наличии на эту дату положительного сальдо ЕНС в части, в отношении которой может быть определена принадлежность сумм денег, уплаченных/перечисленных в качестве ЕНП.
Со дня зачета сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС
На основании заявления о распоряжении путем зачета в счет исполнения решений налоговых органов о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
Со дня перечисления денежных средств не в качестве ЕНП
В счет исполнения обязанности по уплате:
Со дня удержания налоговым агентом сумм налога
Если обязанность по исчислению и удержанию налога из денежных средств налогоплательщика на него возложена.
