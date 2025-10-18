ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Налоги, взносы, пошлины

С какого момента обязанность по уплате налога за 2024 год считается исполненной

НК РФ не установлено единого срока, когда налоговая обязанность считается выполненной, а предусмотрен ряд ситуаций.

УФНС напоминает, что уплатить исчисленные в налоговых уведомлениях за 2024 год налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги + возможно НДФЛ необходимо не позднее 1 декабря 2025 года.

Дата, когда налог считается уплаченным

Условие/пояснение

Со дня перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа (ЕНП) в бюджетную систему РФ.

Или со дня признания денежных средств в качестве ЕНП.

При наличии на соответствующую дату учтенной на едином налоговом счете (ЕНС) совокупной обязанности по уплате налогов и сборов в части, в отношении которой может быть определена принадлежность таких сумм денег.

Со дня, на который приходится срок уплаты налога

Когда он зачтен в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате такого налога

Со дня учета на ЕНС совокупной обязанности по уплате налогов и сборов

При наличии на эту дату положительного сальдо ЕНС в части, в отношении которой может быть определена принадлежность сумм денег, уплаченных/перечисленных в качестве ЕНП.

Со дня зачета сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС

На основании заявления о распоряжении путем зачета в счет исполнения решений налоговых органов о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения

Со дня перечисления денежных средств не в качестве ЕНП

В счет исполнения обязанности по уплате:

  • госпошлины, в отношении уплаты которой арбитражным судом не выдан исполнительный документ;

  • налога на профессиональный доход (НПД) самозанятых;

  • сборов за пользование объектами животного мира;

  • сборов за пользование объектами водных биоресурсов;

  • налога на сверхприбыль.

Со дня удержания налоговым агентом сумм налога

Если обязанность по исчислению и удержанию налога из денежных средств налогоплательщика на него возложена.

