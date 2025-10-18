С какого момента обязанность по уплате налога за 2024 год считается исполненной

Со дня перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа (ЕНП) в бюджетную систему РФ. Или со дня признания денежных средств в качестве ЕНП.

При наличии на соответствующую дату учтенной на едином налоговом счете (ЕНС) совокупной обязанности по уплате налогов и сборов в части, в отношении которой может быть определена принадлежность таких сумм денег.