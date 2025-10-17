Работодатели рассказали, как соискатели обманывают в резюме

Две трети компаний в России (65%) за последний год сталкивались с недостоверной информацией в резюме соискателей.

Чаще всего кандидаты приписывают себе несуществующие навыки, скрывают реальные места работы или завышают стаж. В ИТ-сфере встречается «накрутка» опыта — фиктивные проекты, должности и периоды работы.

По данным опроса hh.ru работодателей (результаты в распоряжении «Клерка»), 37% сталкиваются с ложью в резюме «иногда», еще 18% — «часто» и лишь 4% — «очень часто». 30% участников отметили, что подобные случаи им встречаются редко, и еще 12% заявили, что никогда не сталкивались с ложными данными.

В большинстве случаев обман вскрывается уже на собеседовании — это отметили 71% работодателей. Реже при сверке с трудовой книжкой (27%) или при проверке прошлых мест работы (22%). Каждый шестой работодатель (16%) узнавал правду после проверки службой безопасности, а 9% — изучая соцсети кандидата.

Регулярную сверку данных резюме с трудовой книжкой проводят 37% компаний, еще 44% делают это только при сомнениях.

Но даже при выявлении недостоверных данных работодатели не всегда идут на жесткие меры. 43% считают ложь в резюме поводом для отказа, 32% готовы рассматривать кандидата дальше, а четверть (25%) затруднились с ответом.

Большинство компаний (99%) дополнительно проверяет навыки кандидатов: чаще всего в ходе собеседования (77%) или на испытательном сроке (60%), треть компаний предпочитает тестирование (36%).

Самые распространенные искажения в резюме связаны с профессиональным опытом. 52% работодателей отметили, что кандидаты приписывают себе несуществующие навыки. 38% скрывают отдельные места работы, 35% указывают должности, не соответствующие реальным обязанностям, а 32% — накручивают опыт. Еще 15% указывают в резюме компании, где на самом деле не работали.

Единично встречается ложь о возрасте (14%) и образовании (11%).

Работодатели также отмечают: соискатели нередко скрывают причины ухода с прошлых мест работы, частые увольнения и периоды безработицы.

Чаще всего неправдивую информацию в резюме указывают кандидаты в возрасте 19-30 лет (40%), реже — 31-45 лет (27%).

Больше всего ложных данных, по словам работодателей, встречается в резюме специалистов по продажам и обслуживанию клиентов (19%), среди топ-менеджмента (18%), административного персонала (15%) и ИТ-специалистов (12%). Также обман часто встречается в маркетинге и розничной торговле (по 10%).

Также исследование отмечает новую тенденцию — накрутка опыта в ИТ.

Чаще других «добавляют» себе опыт в резюме программисты и разработчики (20%), руководители проектов и тестировщики (по 15%), менеджеры продукта (12%), дизайнеры, UX-специалисты и руководители групп разработки (по 11%), системные администраторы и технические писатели (по 10%), дата-сайентисты, аналитики, CIO-директоры (по 9%) и руководители аналитических отделов (8%). Меньше всего случаев приукрашивания опыта работодатели отметили среди сетевых инженеров и специалистов техподдержки (по 3%).

«Приукрашивание опыта — старая практика, но в условиях высокой конкуренции за рабочие места она становится заметнее. Работодатели научились проверять информацию: делают сверку с трудовой книжкой, звонят в прошлые компании, анализируют публичные профили в соцсетях, а главное все больше обращают внимание на подтвержденные релевантные навыки. В результате скрыть ложь все сложнее, а неправдивая информация в резюме становится значимым репутационным риском для кандидата, особенно в профессиональных сообществах», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Она добавила, что соискателям важно понимать: просто накрутка опыта уже давно не решение проблемы.

