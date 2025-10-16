Роструд: перед новогодними праздниками 2025-2026 нужно выдать зарплату в последний для всех рабочий день

Если зарплату по графику выдают 10 января 2026 года (выходной) – нужно выплатить ее 30 декабря 2025. Исключений из этой нормы нет.

На сайте Онлайниспекции.рф спросили, как быть в такой ситуации: зарплату в компании платят 10 и 25 числа. 25 декабря выплатят за период с 1 по 15 декабря, а вторую часть нужно выплатить 30 декабря, так как 10 января 2026 – это выходной.

Но непонятно, как быть со сменщиками, у которых 31 декабря – это рабочий день, то есть по ним нельзя закрыть табель заранее и выплатить зарплату 30 декабря.

«Так как 10.01.2026 года – выходной день, то при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня – 30.12.2025 года. Исключений из данной нормы нет», — ответил Роструд.

Это предусмотрено в ч. 8 ст. 136 ТК: при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем зарплату нужно перечислить накануне этого дня.

