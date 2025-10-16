Изъятие банками за долги единственного ипотечного жилья могут запретить
14 октября 2025 года в Госдуму внесен законопроект об установлении запрета на изъятие банками за долги единственного жилья, приобретенного в ипотеку. Авторы инициативы – депутаты Михаил Делягин и Игорь Ананских.
Они напомнили, что раньше любое единственное жилье запрещалось изымать у людей. Но позднее обращение взыскания распространили на единственное жилье, если оно взято в ипотеку.
То есть ипотечное жилье под защитные меры не попадает.
Сейчас многие ипотечные заемщики могут лишиться возможности исполнять обязательства по ипотечным займам и лишиться такого жилья. Так, только в 2024 году суды рассмотрели более 15 млн дел о взыскании с граждан кредитной задолженности – это 52% от общего количества гражданских споров, указали депутаты.
Депутаты предлагают установить запрет на изъятие находящегося в ипотеке жилья у заемщиков, которые уже выплатили более 50% его стоимости.
Такие изменения позволят защитить единственное жилье россиян. А введение требования оплаты должником не менее половины стоимости ипотечной недвижимости также защитит банковскую систему.
Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования, но его действие предлагают распространить на правоотношения, возникшие с 10 января 2005 года.
Комментарии2
Не поняла... То есть можно взять жилье в ипотеку, выплатить половину и перестать платить за него? И жилье останется в собственности? Прекрасный вариант))). Надо воспользоваться🤣
как они себе это представляют? откатить на 20 лет?