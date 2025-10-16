Расходы промышленных предприятий по субсидированию ипотеки работникам могут компенсировать

16 октября 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину совместно с Минстроем и Минпромторгом разработать предложения по компенсации расходов промышленных предприятий по субсидированию процентной ставки по ипотеке своим работникам или расходов по строительству жилья для них.

Также могут предоставить право регионам давать дополнительные налоговые вычеты на покупку жилья работникам промпредприятий.

Поручение дано по итогам стратсессии, посвященной повышению доступности жилья.

Отчет премьер-министр ожидает до 15 ноября 2025 года.