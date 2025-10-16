ЦОК КПП БСН 13.10 Мобильная
С 1 ноября 2025 налоговые не будут принимать обращения через операторов ЭДО

Отправить обращение можно будет онлайн и на бумаге другими способами.

С 1 ноября 2025 года ФНС прекратит прием обращений через операторов ЭДО. К этому ведомство готовило налогоплательщиков заранее:

  • с 1 июля — максимальный размер отправляемых файлов ограничили 1 Мб;

  • с 1 октября — запретили прикреплять файлы.

«Другие процессы налогового администрирования, доступные налогоплательщикам через операторов ЭДО, сохранятся», — подчеркивает УФНС по новым регионам.

Сейчас отправить обращение в налоговую можно несколькими способами:

  • через сервисы ФНС «Личный кабинет налогоплательщика» или «Обратиться в ФНС России»;

  • через Госуслуги;

  • лично обратиться в налоговую;

  • по почте.

Цель отказа от приема обращений через операторов ЭДО — унифицировать и упростить процесс взаимодействия с налогоплательщиками, добавила налоговая служба.

Новые правила должны повысить прозрачность и автоматизацию обработки запросов за счет перехода на современные цифровые каналы связи.

Какие обращения ФНС не примет с 1 ноября 2025 года — читайте здесь.

Евгений Басс
Комментарии

1
  • Евгений
    Аудитор

    И сразу вопрос: документы к заявлению о ввозе теперь как отправлять? Почтой?
    Ах, да - ЛК не предлагать.
    PS. Почему каждый раз, когда они придумывают очередной геморрой, это называется "упростить и улучшить", а по факту всегда наоборот?

