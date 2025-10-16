С 1 ноября 2025 налоговые не будут принимать обращения через операторов ЭДО
С 1 ноября 2025 года ФНС прекратит прием обращений через операторов ЭДО. К этому ведомство готовило налогоплательщиков заранее:
с 1 июля — максимальный размер отправляемых файлов ограничили 1 Мб;
с 1 октября — запретили прикреплять файлы.
«Другие процессы налогового администрирования, доступные налогоплательщикам через операторов ЭДО, сохранятся», — подчеркивает УФНС по новым регионам.
Сейчас отправить обращение в налоговую можно несколькими способами:
через сервисы ФНС «Личный кабинет налогоплательщика» или «Обратиться в ФНС России»;
через Госуслуги;
лично обратиться в налоговую;
по почте.
Цель отказа от приема обращений через операторов ЭДО — унифицировать и упростить процесс взаимодействия с налогоплательщиками, добавила налоговая служба.
Новые правила должны повысить прозрачность и автоматизацию обработки запросов за счет перехода на современные цифровые каналы связи.
Какие обращения ФНС не примет с 1 ноября 2025 года — читайте здесь.
И сразу вопрос: документы к заявлению о ввозе теперь как отправлять? Почтой?
Ах, да - ЛК не предлагать.
PS. Почему каждый раз, когда они придумывают очередной геморрой, это называется "упростить и улучшить", а по факту всегда наоборот?