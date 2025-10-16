«Белый список» интернет-ресурсов скоро обновят

Список сайтов, доступных при отключениях мобильного интернета, обещали обновлять каждую неделю, но пока не обновили.

Белый список интернет-ресурсов для использования при ограничениях в работе интернета обновят в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Ранее он обещал, что такой список будет обновляться каждую неделю.

Сейчас перечень обновляется не так часто из-за длительного процесса согласования с заинтересованными ведомствами, пояснил министр.