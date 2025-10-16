Для бизнеса, который решил отказаться от дробления, есть важные гарантии
Налоговики объяснили, что дает налоговая амнистия дробления бизнеса.
Налоговая амнистия дробления бизнеса – это прощение налогоплательщику долгов по налогам, пеням и штрафам, связанным с дроблением, выявленным по результатам налоговой проверки за периоды 2022-2024 годов.
Законом № 176-ФЗ не предусмотрена обязанность подавать в налоговый орган специальное сообщение (заявление, уведомление, особую декларацию и т. д.) при добровольном отказе от дробления.
Для тех, который решил отказаться от дробления, есть несколько важных гарантий:
в отношении отказавшихся от дробления проверки в данном направлении не проводят, и амнистия сработает автоматически;
материалы проверок в части дробления бизнеса за амнистируемые периоды не направляют в следственные органы. Это произойдет только при вступлении в силу решений по результатам проверок (если налогоплательщик не отказался от дробления бизнеса в 2025, 2026 годах);
сохраняется право на обжалование решений налоговых органов по данным проверкам, даже если сработает амнистия.
