Для бизнеса, который решил отказаться от дробления, есть важные гарантии

Налоговая амнистия сработает автоматически при условии отказа от дробления, начиная с 2025 года, и носит беззаявительный порядок.

Налоговики объяснили, что дает налоговая амнистия дробления бизнеса.

Налоговая амнистия дробления бизнеса – это прощение налогоплательщику долгов по налогам, пеням и штрафам, связанным с дроблением, выявленным по результатам налоговой проверки за периоды 2022-2024 годов.

Законом № 176-ФЗ не предусмотрена обязанность подавать в налоговый орган специальное сообщение (заявление, уведомление, особую декларацию и т. д.) при добровольном отказе от дробления.

Для тех, который решил отказаться от дробления, есть несколько важных гарантий:

  • в отношении отказавшихся от дробления проверки в данном направлении не проводят, и амнистия сработает автоматически;

  • материалы проверок в части дробления бизнеса за амнистируемые периоды не направляют в следственные органы. Это произойдет только при вступлении в силу решений по результатам проверок (если налогоплательщик не отказался от дробления бизнеса в 2025, 2026 годах);

  • сохраняется право на обжалование решений налоговых органов по данным проверкам, даже если сработает амнистия.

