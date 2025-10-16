Для бизнеса, который решил отказаться от дробления, есть важные гарантии

Налоговая амнистия сработает автоматически при условии отказа от дробления, начиная с 2025 года, и носит беззаявительный порядок.

Налоговики объяснили, что дает налоговая амнистия дробления бизнеса.

Налоговая амнистия дробления бизнеса – это прощение налогоплательщику долгов по налогам, пеням и штрафам, связанным с дроблением, выявленным по результатам налоговой проверки за периоды 2022-2024 годов.

Законом № 176-ФЗ не предусмотрена обязанность подавать в налоговый орган специальное сообщение (заявление, уведомление, особую декларацию и т. д.) при добровольном отказе от дробления.

Для тех, который решил отказаться от дробления, есть несколько важных гарантий: