Мишустин: благодаря контрольно-надзорным органам число пожаров и аварий снизилось на 25%

Административная нагрузка на бизнес снизилась благодаря новым подходам в контрольно-надзорной деятельности.

В последние годы кардинально сократили и облегчили требования во всех сферах. Внедрение риск-ориентированного подхода, профилактики, электронного взаимодействия позволило убрать лишние проверки, снизить административную нагрузку на предпринимателей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он добавил, что благодаря работе контрольно-надзорных органов за пять лет на четверть сократилось число пожаров, аварий на опасных производственных объектах, стало на треть меньше несанкционированных свалок в стране.

Теперь отношения с предпринимателями выстраиваются по принципу «сначала предупредить», считает глава Правительства.

«Теперь время точечной донастройки введенных ранее механизмов, в том числе используемых индикаторов риска. Очень важно продолжить внедрение цифровых инструментов, расширение дистанционных методов работы с предприятиями и с гражданами», — отметил Мишустин.

Он предлагает переводить контакты в онлайн, чтобы взаимодействие с людьми происходило быстро и удобно.