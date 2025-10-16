Резидентам ОЭЗ в Калининградской области сохранили условия налогобложения

Владимир Путин 15 октября 2025 года подписал закон о сохранении условий налогообложения для резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области.

Федеральный закон от 15.10.2025 № 373-ФЗ вступил в силу с этой же даты и внес изменения в ст. 5 НК.

Он касается сохранения условий реализации инвестиционных проектов и налогообложения для резидентов ОЭЗ в Калининградской области, действовавших до 1 января 2025 года. Такие гарантии закреплены законом от 10.01.2006 № 16-ФЗ об Особой экономической зоне в Калининградской области.

Тем самым, повышение ставки налога на прибыль с 2025 года до 25% на них не повлияет.

Для резидентов этой ОЭЗ предусмотрен особый порядок уплаты налога на прибыль организаций, установленный ст. 288.1 НК: сначала ставка 0%, а потом половина от общей ставки.