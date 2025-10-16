ЦОК КПП БСН 13.10 Мобильная
🏢 Центробанк: больших проблем на рынке жилья не наблюдается

Осенью 2025 года ситуация с распроданностью жилья различается по регионам. В Москве распродано 49%, а в Краснодарском крае – 21%.

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова прокомментировала ситуацию на рынке жилья.

«Больших проблем не наблюдается. Безусловно, ситуация может различаться, есть регионы, где ситуация с распроданностью хуже», — заявила Данилова.

Так, на московском рынке традиционно очень хорошая распроданность: 49% строящегося жилья уже распродано, и вообще проблем нет.

Но есть регионы, где гораздо больше непроданных квартир и больше признаков затоваривания, пояснила она.

«Например, в Краснодарском крае, где в предыдущие годы наблюдался бум, распроданность составляет 21%, в Ростовской области — 24%, в Ленинградской области — 25%. Эти регионы привлекли много спроса в рамках массовой льготной ипотеки. Застройщики реагировали и вводили больше жилья, поэтому там объем непроданного жилья оказался выше», — добавила Данилова.

Но постепенно эта ситуация разрешится, уверена она. Застройщики уже стали вводить меньше новых проектов, постепенно это предложение «переварится».

Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025

Роскомнадзор уделяет особое внимание согласию на обработку персональных данных при проверках не только документов, но и сайтов.. Рассказываем, как правильно оформить согласие и не налететь на штрафы.

