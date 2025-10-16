🏢 Центробанк: больших проблем на рынке жилья не наблюдается
Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова прокомментировала ситуацию на рынке жилья.
«Больших проблем не наблюдается. Безусловно, ситуация может различаться, есть регионы, где ситуация с распроданностью хуже», — заявила Данилова.
Так, на московском рынке традиционно очень хорошая распроданность: 49% строящегося жилья уже распродано, и вообще проблем нет.
Но есть регионы, где гораздо больше непроданных квартир и больше признаков затоваривания, пояснила она.
«Например, в Краснодарском крае, где в предыдущие годы наблюдался бум, распроданность составляет 21%, в Ростовской области — 24%, в Ленинградской области — 25%. Эти регионы привлекли много спроса в рамках массовой льготной ипотеки. Застройщики реагировали и вводили больше жилья, поэтому там объем непроданного жилья оказался выше», — добавила Данилова.
Но постепенно эта ситуация разрешится, уверена она. Застройщики уже стали вводить меньше новых проектов, постепенно это предложение «переварится».
