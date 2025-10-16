ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Налог на прибыль

Для жилищного строительства и застройщиков могут ввести новые правила по налогу на прибыль

Правительство РФ намерено установить оптимальные условия налогообложения для бизнеса, реализующего проекты жилищного строительства.

16 октября 2025 года Михаил Мишустин по итогам стратсессии, посвященной повышению доступности жилья для граждан, поручил поддержать представителей строительной отрасли и сформировать оптимальные условия налогообложения для бизнеса в жилищном строительстве.

Так, Минфину вместе с Минэкономразвития и Минстроем поручено проработать возможность:

  • исчисления и уплаты налога на прибыль застройщиками с учетом совокупного финансового результата группы компаний с территориальным ограничением в пределах одного региона;

  • учета расходов на строительство объектов социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в качестве обоснованных затрат застройщиков при расчете налога на прибыль.

О результатах этой работы в кабмин доложат до 1 ноября 2025.

