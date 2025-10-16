Для жилищного строительства и застройщиков могут ввести новые правила по налогу на прибыль

16 октября 2025 года Михаил Мишустин по итогам стратсессии, посвященной повышению доступности жилья для граждан, поручил поддержать представителей строительной отрасли и сформировать оптимальные условия налогообложения для бизнеса в жилищном строительстве.

Так, Минфину вместе с Минэкономразвития и Минстроем поручено проработать возможность:

исчисления и уплаты налога на прибыль застройщиками с учетом совокупного финансового результата группы компаний с территориальным ограничением в пределах одного региона;

учета расходов на строительство объектов социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в качестве обоснованных затрат застройщиков при расчете налога на прибыль.

О результатах этой работы в кабмин доложат до 1 ноября 2025.