Для жилищного строительства и застройщиков могут ввести новые правила по налогу на прибыль
16 октября 2025 года Михаил Мишустин по итогам стратсессии, посвященной повышению доступности жилья для граждан, поручил поддержать представителей строительной отрасли и сформировать оптимальные условия налогообложения для бизнеса в жилищном строительстве.
Так, Минфину вместе с Минэкономразвития и Минстроем поручено проработать возможность:
исчисления и уплаты налога на прибыль застройщиками с учетом совокупного финансового результата группы компаний с территориальным ограничением в пределах одного региона;
учета расходов на строительство объектов социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в качестве обоснованных затрат застройщиков при расчете налога на прибыль.
О результатах этой работы в кабмин доложат до 1 ноября 2025.
❄️Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года.
На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, предновогодний фуршет, общение с коллегами и экспертами.
Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!
Начать дискуссию