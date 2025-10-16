Т-Бизнес первым среди российских банков запустил сервис онлайн-регистрации ИП для иностранцев-нерезидентов РФ
Сегмент иностранных предпринимателей в России стабильно растет: по данным ФНС, ежемесячно в качестве ИП регистрируются около 2 500 нерезидентов.
Чаще всего ИП-нерезидентами становятся граждане Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
Обычно иностранцы регистрируют бизнес в сфере:
пассажирских перевозок — 40%;
розничной торговли — 25%;
строительства — 20%;
eCommerce — 10%.
Онлайн-регистрация снимает ключевые барьеры, которые затрудняли выход иностранных граждан на легальный рынок: необходимость проверять документы перед отправкой в ФНС, самостоятельно взаимодействовать с налоговой и платить госпошлину.
Теперь все эти процессы берет на себя банк, включая уплату госпошлины. Кроме того, нерезиденты получают доступ к бесплатным сервисам Т-Бизнеса для развития своего дела: онлайн-бухгалтерии, бизнес-консультациям, сервису по работе с маркетплейсами и т. д.
Для запуска бизнеса в России иностранному гражданину необходимы следующие документы:
паспорт или ID-карта;
вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное пребывание (РВП);
регистрация по месту пребывания (или разворот со штампом в ВНЖ);
(опционально) справка об отсутствии судимости — нужна для некоторых видов деятельности;
(опционально) свидетельство о рождении — если в паспорте нет данных о месте рождения.
Процесс регистрации ИП для иностранцев в Т-Банке полностью онлайн, как и для российских граждан. После того как клиент указывает в анкете гражданство, с ним связывается персональный помощник, который помогает пройти все дальнейшие шаги.
Подписать документы и получить УКЭП предприниматель может на встрече с представителем банка в любое удобное время. После этого банк направляет документы в налоговую, и через 3-5 рабочих дней иностранному гражданину приходит письмо и сообщение на мобильный телефон от ФНС с результатами рассмотрения документов.
«Регистрация ИП для нерезидентов в России всегда была непростой из-за языкового барьера и незнания всех нюансов процесса.
В дальнейшем мы рассматриваем возможность локализации на другие языки, чтобы сервис стал еще удобнее», — комментирует Дмитрий Трофимов, руководитель сегмента «Старт бизнеса» в Т-Бизнесе.
Сейчас сервис доступен в веб-версии. Потом появится возможность переключения интерфейса на иностранные языки, что упростит оформление ИП иностранцами.
