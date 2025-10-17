На создание туристической инфраструктуры выделят еще 4,5 млрд рублей

Всего в 2025 году в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» выделят 25 млрд рублей.

Правительство дополнительно выделит 4,5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для создания туристической инфраструктуры. Всего в этом году на эту сферу направят порядка 25 млрд. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» возводятся и реконструируются сотни объектов по всей стране. Многие гостиницы, аквапарки, горнолыжные комплексы и круглогодичные курорты строятся с использованием льготных кредитов.

«Низкая ставка по ним формируется благодаря субсидиям из федерального бюджета», — отметил Мишустин.

Он рассчитывает, что финансирование позволит расширить инфраструктуру и сделать ее более удобной. А это поможет увеличить число поездок по всей стране.

Туризм влияет на смежные отрасли, на рост экономического благополучия российских регионов, их жителей и предприятий, добавил премьер-министр.