Эксперты назвали 10 проблем применения ФСБУ 9/2025 «Доходы» на практике
Эксперты обратили внимание на основные проблемы, которые требуют разработки практических рекомендаций:
1
Непонятно, как ограничивается сфера применения Стандарта для НКО, в каких случаях некоммерческая организация должна применять ФСБУ 9, а в каких не должна.
2
Неясно:
3
Стандарт просто обособляет выручку от всех остальных доходов, то есть по сути требует ее обособленного учета, но не устанавливает каких-либо классификаций доходов. А это нужно для отчета о финансовых результатах, в частности, распределения между промежуточными итоговыми показателями прибыли (убытка).
4
Непонятно, исключает ли п. 11 применение МСФО15 по вопросам, неурегулированным ФСБУ 9, если экономический субъект формирует информацию о выручке в соответствии с ФСБУ 9.
5
Необходимо уточнить допустимость создания резерва по сомнительным долгам одновременно с признанием выручки или только в результате событий, случившихся после признания выручки.
6
Из формулировок Стандарта неясно, что понимается под словами «период, превышающий один отчетный период», с учетом того что им может быть как годовой, так и более короткий промежуточный отчетный период.
Как должна признаваться выручка, если обязанность передать продукцию контрагенту подлежит исполнению в течение периода, превышающего промежуточный отчетный период, но не превышающего при этом годовой отчетный период?
Непонятен смысл условия о превышении одного отчетного периода.
Непонятно, что именно считать моментом передачи контроля, если эта передача имеет длящийся характер, но продолжительность не превышает один отчетный период. То есть как такового момента передача контроля не существует, но Стандарт тем не менее требует признавать выручку в момент передачи контроля.
7
В отличие от МСФО в ФСБУ 9/2025 есть упрощение, которое разрешает экономическому субъекту считать, что обязанность подлежит исполнению в момент передачи контроля над продукцией контрагенту, если период исполнения обязанности передать продукцию контрагенту не превышает 12 месяцев. Сфера практического применения этого упрощения не совсем понятна. В частности:
8
Непонятно, что считать моментом передачи контроля, если реально контроль передаtтся постепенно в течение промежутка времени: начало промежутка, середину промежутка, конец промежутка или как-то еще.
9
Пункты 27 и 28 рассматривает только вопросы скидок с цены, но не рассматривают вопросы надбавок к ней. Необходимо определить порядок учета в случае надбавок. Должен ли этот порядок определяться аналогично порядку учета скидок или как-то иначе?
10
Фактически Стандарт допускает включение в перечень доходов любых других поступлений, которые не перечислены, при условии, что на это есть прямое указание в соответствующих стандартах. То есть перечень иных доходов закрытый.
На практике могут возникать иные доходы, учет которых не регламентирован. Например, доходы в виде субсидий, от продажи числящихся на обезличенном металлическом счете драгметаллов, в виде сумм компенсаций, полученных от работников за обучение и пр.
Да, вопросов реально много. Особенно закрытый перечень доходов и не понятно, что значит переход контроля.