Эксперты назвали 10 проблем применения ФСБУ 9/2025 «Доходы» на практике

Из формулировок Стандарта неясно, что понимается под словами «период, превышающий один отчетный период», с учетом того что им может быть как годовой, так и более короткий промежуточный отчетный период.

Как должна признаваться выручка, если обязанность передать продукцию контрагенту подлежит исполнению в течение периода, превышающего промежуточный отчетный период, но не превышающего при этом годовой отчетный период?

Непонятен смысл условия о превышении одного отчетного периода.

Непонятно, что именно считать моментом передачи контроля, если эта передача имеет длящийся характер, но продолжительность не превышает один отчетный период. То есть как такового момента передача контроля не существует, но Стандарт тем не менее требует признавать выручку в момент передачи контроля.