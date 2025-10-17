Егоров: приоритет ФНС – прослеживаемость товаров
Об актуальных задачах ФНС рассказал глава службы Даниил Егоров.
По его словам, сегодня приоритет для налоговой – это прослеживаемость товаров. Туда серьезно инвестируют, и работу будут наращивать.
«Более того, мы уже можем признать, что мы шагнули за пределы только налогового администрирования, и мы уже не просто фискальный орган, а мы работаем с огромными массивами информации, что принято называть – Big Data. И здесь, естественно, тоже есть чем поделиться с коллегами», — заявил Егоров.
Об этом он сообщил на XXXII заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ.
