Егоров: приоритет ФНС – прослеживаемость товаров

Налоговая служба шагнула за пределы налогового администрирования и работает с Big Data.

Об актуальных задачах ФНС рассказал глава службы Даниил Егоров.

По его словам, сегодня приоритет для налоговой – это прослеживаемость товаров. Туда серьезно инвестируют, и работу будут наращивать.

«Более того, мы уже можем признать, что мы шагнули за пределы только налогового администрирования, и мы уже не просто фискальный орган, а мы работаем с огромными массивами информации, что принято называть – Big Data. И здесь, естественно, тоже есть чем поделиться с коллегами», — заявил Егоров.

Об этом он сообщил на XXXII заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ.

