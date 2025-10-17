За нелегальные валютные операции предлагают снова ввести уголовную ответственность

Член Общественной палаты предложил вернуть статью УК РСФСР и распространить ее на операции с криптой.

Для борьбы с незаконными финансовыми операциями, в том числе с криптовалютой, предложили установить уголовную ответственность. О такой необходимости заявил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он напомнил, что в советское время действовала ст. 88 УК РСФСР 1960 года «Нарушение правил о валютных операциях». Она предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями.

«Критики и сторонники свободного рынка могут сказать, что это возврат к советским временам, желанию взять всех под контроль. Только статистика и правоприменительная практика говорят о другом. Изъятие огромного количества наличных средств в иностранной валюте, хранение на криптокошельках биткойнов и другой цифровой валюты, эквивалентной миллиардам рублей», — сказал Машаров.

Он считает, что это говорит о необходимости введения уголовной ответственности за незаконные валютные операции, включая операции с криптовалютой. При этом новый состав УК общественник предлагает отнести к компетенции органов ФСБ.