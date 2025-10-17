Комиссии при переводе денег со счета юрлица физлицу могут ограничить: законопроект-2025

Депутат считает, что размер банковских комиссий при переводе не должен зависеть от категории получателя.

16 октября 2025 депутат Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, которым предлагает ограничить повышенные банковские комиссии при денежных переводах юрлицами и ИП на счета физлиц.

В пояснительной записке приводится случай из судебной практики, когда юрлицо перечислило физлицу 13,3 млн рублей, из которых 10% (1,3 млн) составила комиссия банка. При этом при переводе этой суммы в адрес компании комиссия составила бы от 6 до 35 рублей.

Принципиальным обстоятельством применения оборотных комиссий для переводов от юрлиц физлицам депутат называет то, что таким клиентам не оказывают дополнительные услуги.

Еще одно обстоятельство – применение банками заградительных оборотных комиссий для одной категории получателей не имеет нормативно-правовой основы, а устанавливается самими банками.

Предлагается установить законодательно, что размер банковских комиссий при переводе юрлицами и ИП не может зависеть от категории получателя.

Если закон примут, он вступит в силу через 30 дней после официального опубликования. Но нормы будут распространяться и на уже заключенные договоры.

Ранее заключенные договоры нужно будет привести в соответствие с новыми нормами до 1 июля 2026 года.