Психолог оценила переход на четырехдневную рабочую неделю

В последние годы идея четырехдневной рабочей недели все чаще обсуждается в бизнес-среде.

Анна Власова — консультативный психолог, руководитель психологического сервиса Страхового Дома ВСК предупредила (пресс-релиз есть у «Клерка»), что изменение длительности рабочей недели — это не «волшебная палочка». Эффект может носить краткосрочный характер, а в отдаленной перспективе способна привести к стрессу сотрудников.

Она назвала 4 основных фактора, способствующих росту продуктивности сотрудников при переходе на четырехдневку:

№ Название фактора Как выражается 1 Эффект новизны Изменение графика воспринимается как знак доверия и заботы со стороны руководства, первые месяцы сотрудники отвечают на инициативу повышенной вовлеченностью. 2 Фокусировка Когда времени меньше, приходится более четко расставлять приоритеты и исключать лишние задачи. Компании сокращают бессмысленные совещания, автоматизируют часть процессов, убирают «паразитные» задачи. Именно эти операционные изменения, а не сам факт дополнительного выходного дня, чаще всего лежат в основе устойчивого роста эффективности. 3 Снижение усталости Дополнительный день отдыха дает сотрудникам более длинную паузу для восстановления эмоциональных ресурсов. Это уменьшает хроническую усталость и повышает устойчивость к когнитивной нагрузке в рабочие дни. 4 Улучшение work-life balance У людей появляется больше времени на семью, спорт, отдых — это снижает риск выгорания и повышает работоспособность.

Психолог предупреждает, что часть положительного эффекта от сокращения рабочих дней может быть обусловлена энтузиазмом первых месяцев. А потом мотивация слабеет, сотрудники привыкают к новому графику и поведенческим бонусам.

При сокращении рабочих дней без уменьшения реальной нагрузки сотрудники вынуждены работать интенсивнее в оставшиеся дни, поэтому без реоргранизации процессов стресс у них может даже усиливаться.

Также надо учитывать, что пилоты по сокращению рабочей недели часто реализуются в компаниях, открытых к экспериментам. Более консервативные или капиталоемкие сектора, например, производство, здравоохранение, логистика сталкиваются с дополнительными организационными барьерами. То есть подобный подход к рабочим процессам больше подходит для интеллектуального труда с гибкими задачами и измеримыми результатами — IT, аналитика, R&D.

«Безусловно, четырехдневная рабочая неделя может стать инструментом повышения продуктивности, но только если компания готова пересмотреть подходы к управлению временем и нагрузкой персонала. В противном случае сокращение рабочих часов останется красивой идеей, не приносящей долгосрочного эффекта», — отметила Анна Власова.

Она добавила, что для большинства людей в пятидневке ключ к устойчивости бизнеса.