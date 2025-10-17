Психолог оценила переход на четырехдневную рабочую неделю
В последние годы идея четырехдневной рабочей недели все чаще обсуждается в бизнес-среде.
Анна Власова — консультативный психолог, руководитель психологического сервиса Страхового Дома ВСК предупредила (пресс-релиз есть у «Клерка»), что изменение длительности рабочей недели — это не «волшебная палочка». Эффект может носить краткосрочный характер, а в отдаленной перспективе способна привести к стрессу сотрудников.
Она назвала 4 основных фактора, способствующих росту продуктивности сотрудников при переходе на четырехдневку:
№
Название фактора
Как выражается
1
Эффект новизны
Изменение графика воспринимается как знак доверия и заботы со стороны руководства, первые месяцы сотрудники отвечают на инициативу повышенной вовлеченностью.
2
Фокусировка
Когда времени меньше, приходится более четко расставлять приоритеты и исключать лишние задачи. Компании сокращают бессмысленные совещания, автоматизируют часть процессов, убирают «паразитные» задачи. Именно эти операционные изменения, а не сам факт дополнительного выходного дня, чаще всего лежат в основе устойчивого роста эффективности.
3
Снижение усталости
Дополнительный день отдыха дает сотрудникам более длинную паузу для восстановления эмоциональных ресурсов. Это уменьшает хроническую усталость и повышает устойчивость к когнитивной нагрузке в рабочие дни.
4
Улучшение work-life balance
У людей появляется больше времени на семью, спорт, отдых — это снижает риск выгорания и повышает работоспособность.
Психолог предупреждает, что часть положительного эффекта от сокращения рабочих дней может быть обусловлена энтузиазмом первых месяцев. А потом мотивация слабеет, сотрудники привыкают к новому графику и поведенческим бонусам.
При сокращении рабочих дней без уменьшения реальной нагрузки сотрудники вынуждены работать интенсивнее в оставшиеся дни, поэтому без реоргранизации процессов стресс у них может даже усиливаться.
Также надо учитывать, что пилоты по сокращению рабочей недели часто реализуются в компаниях, открытых к экспериментам. Более консервативные или капиталоемкие сектора, например, производство, здравоохранение, логистика сталкиваются с дополнительными организационными барьерами. То есть подобный подход к рабочим процессам больше подходит для интеллектуального труда с гибкими задачами и измеримыми результатами — IT, аналитика, R&D.
«Безусловно, четырехдневная рабочая неделя может стать инструментом повышения продуктивности, но только если компания готова пересмотреть подходы к управлению временем и нагрузкой персонала. В противном случае сокращение рабочих часов останется красивой идеей, не приносящей долгосрочного эффекта», — отметила Анна Власова.
Она добавила, что для большинства людей в пятидневке ключ к устойчивости бизнеса.
Комментарии3
я хоть и не психолог, но по себе знаю: качество работы в пятницу кардинально меняется в худшую сторону (производительность падает, лень наползает и т.п. и т.д.)