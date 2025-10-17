В Карелии могут в два раза снизить налоговые ставки для социального бизнеса
Депутаты Заксобрания Карелии поддержали в первом чтении поправки в закон о налогах, которые внес глава региона Артур Парфенчиков.
Так, для социальных предпринимателей и малого бизнеса, трудоустраивающих инвалидов, ставки налогов предлагается снизить более чем в 2 раза.
Также предлагается установить пониженные ставки по налогу на прибыль для МТК, занимающихся разработкой или производством продукции с использованием современных технологий, написал Парфенчиков.
Для сохранения льгот у предпринимателя он предлагает установить уровень налоговой ответственности – не более 500 рублей. Ранее не допускался долг даже в 1 рубль. А для новых организаций-инвесторов, применяющих налоговые преференции, введут требование к зарплате работников: не ниже 1,5 МРОТ (с районными коэффициентами).
