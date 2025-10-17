Как облагается налогом постоплата на УСН с НДС

ФНС ответила, облагается ли НДС постоплата, если ИП на УСН начнет платить НДС с 2026 года, а получит деньги по договору от 2024 года.

ИП на УСН превысил лимит по доходу в 60 млн в 2025 году, и с 2026 года будет плательщиком НДС. Он продал нежилое помещение в 2024 году и по условиям договора получит оплату только в 2026 году.

Будет ли эта сумма облагаться НДС, спрашивает ИП в Телеграм-чате ФНС.

Постоплата НДС не облагается, ответили налоговики.

