🙏 Предпринимательские объединения просят власти не добивать малый бизнес НДС-ом с 2026 года

Издержки на НДС с 2026 года составят для бизнеса более 400 млрд рублей в год, а во всей стране нет достаточного количества бухгалтеров по НДС.

Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину направлено письмо, подписанное руководителями предпринимательских объединений России: «Опоры России», Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, Корпорации МСП.

Общественники просят не увеличивать налоговую нагрузку на малый и средний бизнес и отмечают «крайне негативные последствия для российского микробизнеса» из-за снижения с 60 до 10 млн рублей лимита на УСН в целях уплаты НДС.

В письме отмечается, что МСП и так приходится тяжело из-за высоких кредитных ставок, удорожания сырья и комплектующих, снижения потребительского спроса.

Анкетирование 11 тысяч предпринимателей показало, что 73,6% собираются поднять цены, при этом 27,1% — на 20% и более.

Закрыть бизнес и уйти в наем собираются 30,9% опрошенных. Уйти в тень и использовать схемы налоговой оптимизации собираются 29,7% респондентов.

Для работы с НДС понадобится бухгалтер, а это дополнительные расходы от 40-50 тыс. руб. в месяц. При этом совокупные издержки предпринимателей на бухгалтерские услуги составят порядка 250-420 млрд руб. в год. А нужного количества бухгалтеров может не найтись.

Общественники напомнили, что в малых и отдаленных поселках из 23 тыс. магазинов закрыться планируют 14 тыс. – потому что введение НДС делает бизнес убыточным.

Что предлагается в письме: