🙏 Предпринимательские объединения просят власти не добивать малый бизнес НДС-ом с 2026 года
Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину направлено письмо, подписанное руководителями предпринимательских объединений России: «Опоры России», Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, Корпорации МСП.
Общественники просят не увеличивать налоговую нагрузку на малый и средний бизнес и отмечают «крайне негативные последствия для российского микробизнеса» из-за снижения с 60 до 10 млн рублей лимита на УСН в целях уплаты НДС.
В письме отмечается, что МСП и так приходится тяжело из-за высоких кредитных ставок, удорожания сырья и комплектующих, снижения потребительского спроса.
Анкетирование 11 тысяч предпринимателей показало, что 73,6% собираются поднять цены, при этом 27,1% — на 20% и более.
Закрыть бизнес и уйти в наем собираются 30,9% опрошенных. Уйти в тень и использовать схемы налоговой оптимизации собираются 29,7% респондентов.
Для работы с НДС понадобится бухгалтер, а это дополнительные расходы от 40-50 тыс. руб. в месяц. При этом совокупные издержки предпринимателей на бухгалтерские услуги составят порядка 250-420 млрд руб. в год. А нужного количества бухгалтеров может не найтись.
Общественники напомнили, что в малых и отдаленных поселках из 23 тыс. магазинов закрыться планируют 14 тыс. – потому что введение НДС делает бизнес убыточным.
Что предлагается в письме:
Снизить лимит на УСН в целях уплаты НДС с 60 до 30 млн рублей. Это коснется 200 тыс. налогоплательщиков и не будет иметь таких негативных последствий.
Ввести переходный период для адаптации микробизнеса к новым условиям.
Для новых плательщиков НДС ввести мораторий на год на применение штрафных санкций за непредставление в срок НДС-декларации.
Сохранить пониженные тарифы страховых взносов для МСП в районах Крайнего Севера, Белгородской и Курской областях.
Включить социально-значимые секторы (здравоохранение, образование) в перечень приоритетных отраслей МСП с сохранением права на пониженные тарифы страховых взносов.
