Добавят ограничение по учету затрат прошлых периодов в текущем периоде

Нельзя будет включать в состав текущих расходов затраты прошлых лет, если ставка налога на прибыль организаций стала больше.

Власти хотят скорректировать норму о том, что при обнаружении ошибок в налоговой базе за прошлые периоды в текущем налоговом периоде пересчитывают базу в том периоде, когда сделали ошибку. А если определить период совершения ошибок невозможно – то в периоде выявления ошибок.

Законопроект о налоговых изменениях предусматривает, что будет нельзя исправлять базу текущего периода, если размер налоговой ставки в периоде выявления ошибки выше размера ставки в периоде, к которому относятся ошибки.

То есть законодательно закрепят запрет на учет затрат прошлых лет при расчете текущей налоговой базы, если налоговую ставку повысили.

Разъяснения по этому вопросу ранее давал Минфин по части списания в 2025 году расходов за периоды, когда ставка налога на прибыль составляла 20%. То есть, если в 2025 году обнаружили расходы за периоды, когда действовала эта ставка, нужно представить уточненную декларацию за соответствующий период:

Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2026 года, но их распространят на правоотношения с 1 января 2025 года.

Научим вести учет доходов и расходов на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность, рассчитывать зарплату и налоги, работать с ЭДО и управленкой, сможете легко проходить налоговые проверки. В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 1 место по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.