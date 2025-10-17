Число проверок бизнеса за пять лет снизилось более чем в 5 раз. Но нарушения находят в 87% случаев

Раньше проверок было почти 1,1 млн, а сейчас – около 200 тыс. Их эффективность увеличилась до 65%.

В рамках контрольно-надзорной деятельности за последние пять лет бизнес стали проверять в 5 раз реже.

Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

«Мы проверяли почти 1,1 млн раз, сейчас мы проверяем 200 тыс.», — уточнил он.

При этом эффективность проверок выросла с 40% до 65%.

«Если брать эффективность проверок, которая назначается с применением риск-ориентированного подхода, то в 87% случаев фиксируется нарушение», — добавил вице-премьер.

Число профилактических визитов надзорных органов в 2025 году по сравнению с 2024 выросло в 12 раз.