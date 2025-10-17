Дата явки в военкомат по электронной повестке — будет не более 30 дней со дня ее размещения в реестре
Комитет Госдумы по обороне одобрил ко второму чтению поправки к законопроекту о круглогодичном призыве на военную службу.
В частности, устанавливается, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре.
Также призывная комиссия получит право принимать решения:
о выдаче отсрочки от призыва на военную службу;
освобождении от исполнения воинской обязанности;
освобождении от призыва на военную службу без личной явки призывника на заседание призывной комиссии.
А военкоматам дадут право выдавать россиянам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.
Кроме того, при проведении мероприятий по призыву на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медосвидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.
Законопроект рассмотрят во втором чтении 21 октября 2025 года.
Комментарии1
Просто поразительно!
И ни одного слова про работодателей!!!
Забыли наверное....
Ну ладно... это пока ещё второе.... чИтение... к третьему - вспомнят! И обяжут тоже.... приводить на коммиссии за руку, проходить вместе с призывникакими военные комиссии... а в некоторых случаях и служить в армии лично, вместо молодых!....
может и ещё чего.... Время на подумать есть!