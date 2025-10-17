ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Воинский учет

Дата явки в военкомат по электронной повестке — будет не более 30 дней со дня ее размещения в реестре

Одобрены поправки к законопроекту-2025 о призыве на военную службу.

Комитет Госдумы по обороне одобрил ко второму чтению поправки к законопроекту о круглогодичном призыве на военную службу.

В частности, устанавливается, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре.

Также призывная комиссия получит право принимать решения:

  • о выдаче отсрочки от призыва на военную службу;

  • освобождении от исполнения воинской обязанности;

  • освобождении от призыва на военную службу без личной явки призывника на заседание призывной комиссии.

А военкоматам дадут право выдавать россиянам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Кроме того, при проведении мероприятий по призыву на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медосвидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.

Законопроект рассмотрят во втором чтении 21 октября 2025 года.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Просто поразительно!

    И ни одного слова про работодателей!!!

    Забыли наверное....

    Ну ладно... это пока ещё второе.... чИтение... к третьему - вспомнят! И обяжут тоже.... приводить на коммиссии за руку, проходить вместе с призывникакими военные комиссии... а в некоторых случаях и служить в армии лично, вместо молодых!....

    может и ещё чего.... Время на подумать есть!

