Дата явки в военкомат по электронной повестке — будет не более 30 дней со дня ее размещения в реестре

Одобрены поправки к законопроекту-2025 о призыве на военную службу.

Комитет Госдумы по обороне одобрил ко второму чтению поправки к законопроекту о круглогодичном призыве на военную службу.

В частности, устанавливается, что дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре.

Также призывная комиссия получит право принимать решения:

о выдаче отсрочки от призыва на военную службу;

освобождении от исполнения воинской обязанности;

освобождении от призыва на военную службу без личной явки призывника на заседание призывной комиссии.

А военкоматам дадут право выдавать россиянам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Кроме того, при проведении мероприятий по призыву на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медосвидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.

Законопроект рассмотрят во втором чтении 21 октября 2025 года.