Россияне в 2025 году стали экономить на покупках

Рост трат в магазинах замедлился. Больше всего упал спрос на непродовольственные товары.

Расходы россиян в магазинах стали расти в два раза медленнее. Показатель составлял 13-14% в январе 2025 года и 6% — в конце июля.

Снизилась не только потребительская активность, но и рост товарооборота розничной торговли. За 8 месяцев 2025 года он вырос всего на 2,2% — в четыре раза меньше, чем в 2024 году.

Больше всего снизился спрос на непродовольственные товары: темп роста составил 2% простив 12% в 2024 году. Для продовольственных товаров темп роста опустился до 2% — с 6-8% в прошлом году.

Сокращение расходов связано не только с ростом цен, но и с изменениями на рынке труда, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Стало больше людей с неполной занятостью, премии платят меньше, что ограничивает спонтанные покупки.

Драйвером роста в продовольственном ретейле стали дискаунтеры. Например, выручка «Чижика» выросла в 1,8 раза — до 297 млрд рублей. При этом рост у «Пятерочки» составил 17,1%, а у «Перекрестка» — 9,1%.

По итогам 2025 года ожидается рост оборота розничной торговли в России на 7,6% — до 64,1 трлн рублей. Он будет обусловлен региональной экспансией ретейлеров и смещением спроса в сторону жестких дискаунтеров и онлайн-каналов, считает консалтинговая компания IBC Real Estate.