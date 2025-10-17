👴 Из всех родителей в отпуске по уходу за ребенком в 2025 году 12,5% — папы и дедушки

Почти 180 тысяч мужчин ушли в отпуск по уходу за детьми.

Осенью 2025 года отпуск по уходу за ребенком оформили 179 тысяч отцов и дедушек, сообщает СФР.

Это 12,5% от всех родителей в России, которые в этом году были в таком отпуске.

Папам в отпуске по уходу за ребенком СФР платит пособие в размере 40% среднего заработка. Право на выплату есть до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года, напомнил фонд.