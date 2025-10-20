Рассказали о графике выплаты пенсии в ноябре 2025

В ноябре 2025 года пенсии, которые должны начислить в начале месяца, придут уже 1 ноября. Это связано с праздничными днями, пояснил депутат Алексей Говырин.

«График выплат пенсий будет скорректирован из-за праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства», — отметил Говырин.

Это делается специально, чтобы пенсионеры получили выплату без задержек.

Изменение графика затронет и тех, кто получает пенсию через банк, и тех, кому ее домой или переводят по почте.