Семьи участников СВО могут освободить от уплаты туристического налога

20 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому в базу по туристическому налогу не будут включать услуги по проживанию, оказанные членам семей участников СВО.

Пока что в базе по турналогу не учитывают стоимость услуг по временному проживанию, которые отели и гостиницы оказывают Героям СССР и РФ, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам специальной военной операции.

«Предлагаемые изменения позволят обеспечить доступность услуг по организации санаторно-курортного лечения и (или) отдыха членов семей участников специальной военной операции за счет исключения туристического налога, оказывающего влияние на стоимость комплекса обозначенных услуг», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.