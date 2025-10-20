⚡️ Итоги дня: в Рунете уже 6 млн доменных имен, шиномонтаж подорожал на 29%, РПЦ хочет дать мужчинам право запрещать женщинам делать аборт

20 октября 2025 года в доменной зоне .RU зарегистрировали шестимиллионное имя. Предыдущий рубеж в 5 млн доменных имен был зафиксирован почти 10 лет назад, 5 ноября 2015 года.

Работы станций технического обслуживания (СТО) и шиномонтажных мастерских по сезонной замене шин подорожали на 13-29% за год по всей стране. Поставить зимнюю резину вместо летней в Москве теперь на 22,4% дороже, чем в прошлом году. Услуга стоит в среднем 820 рублей (3 280 рублей за четыре колеса), а в Санкт-Петербурге — 631 рубль (2 524 рубля за комплект).

В августе 2025 года Франция нарастила экспорт вина в Россию до рекордной суммы 1,2 млн евро. До этого рекордные показатели фиксировали в сентябре 2024. Тогда Франция экспортировала в Россию вина на 1,6 млн евро.

Компания «М.Видео» начала продавать электромобили онлайн. Партнерами выступили автодилерская группа «Авилон» и компания-поставщик зарядных решений Punkt E.

ФСБ получит полномочия по регистрации шпионских устройств. Сейчас учет таких технических средств разделен между несколькиминадзорными ведомствами. Инициатива ФСБ позволит централизовать контроль за использованием и продажей спецсредств и программного обеспечения с аналогичными функциями.

Ladoga будет продавать вино крымской винодельни Esse по всей России. Ежегодно планируется брать на реализацию не менее 500 тыс. бутылок. Это позволит компании увеличить объем продаж тихих вин минимум на 50%.

Спрос на портативные музыкальные колонки сократился на 8%. Аналитики связывают это с насыщением рынка: большая часть потребителей уже купили себе такие девайсы.

РПЦ планирует дать мужчинам право запрещать женщинам делать аборты. Также российские общественные организации предложили законодательно закрепить штрафы от 50 тыс. до 800 тыс. рублей за склонение беременных женщин к аборту.

В Общественной палате предложили ввести 12-летнее обучение в школах из-за того, что программа становится сложнее, а количество информации увеличивается.

Цена проживания в Геленджике выросла на 13% после открытия аэропорта. Туристы стали бронировать отели в городе на 52% чаще. Средняя стоимость ночи составила 6,4 тыс. рублей.