От НДС освобождены не все операции медклиники на УСН

Косметологические услуги освобождаются от НДС, а продажа косметики – нет.

Минфин разъяснил, как облагаются НДС косметологические услуги медицинской клиники на УСН и услуги по реализации косметической продукции.

В письме от 01.08.2025 № 03-07-07/74698 ведомство напомнило, что перечень операций, освобождаемых он НДС, установлен ст. 149 НК.

Если у клиники есть медицинская лицензия, НДС не облагается реализация медицинских услуг, организациями, ведущими медицинскую деятельность, кроме косметических и санитарно-эпидемиологических услуг.

Медицинскими услугами в целях НДС считаются услуги населению по диагностике, профилактике и лечению независимо от формы и источника их оплаты, перечисленные в перечне, утвержденном постановлением Правительства от 20.02.2001 № 132.

В этот список входят работы и услуги по косметологии.

Кроме того, согласно классификатору работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному приказом Минздрава от 19.08.2021 № 866н, услуги по косметологии и сестринскому делу в косметологии могут быть организованы и выполнены при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.

То есть реализация населению услуг по косметологии (сестринскому делу в косметологии) в рамках первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях освобождается от НДС, если есть соответствующая лицензия.

А продажа косметики в такой клинике облагается НДС в порядке, определенном гл. 21 НК, уточнил Минфин.

