Работающим отцам могут дать пять дополнительных выходных в год

Для посещения врачей, учебных и воспитательных мероприятий предлагается добавить пять оплачиваемых выходных.

Главе Минтруда Антону Котякову направлено предложение предоставить работающим отцам, усыновителям или опекунам детей в возрасте до 14 лет право на пять дополнительных оплачиваемых выходных дней в год.

Автор обращения – вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Указанные дни могут быть использованы для решения вопросов, связанных с воспитанием детей (посещение врачей, учебных и воспитательных мероприятий и т. п.)», — сказано в письме.

Современные трудовые реалии не дают отцам полноценно участвовать в повседневных делах детей: посещать врача, приходить на утренники, школьные праздники, спортивные соревнования и другие мероприятия, написал депутат.

Это создает дисбаланс в распределении семейных обязанностей, уверен Чернышов.

Реализация предложения станет конкретным и значимым шагом в деле поддержки российских семей.

Это не только позволит мужчинам активнее участвовать в жизни своих детей, но и разгрузит матерей, а также продемонстрирует приоритет семейного благополучия в социальной политике государства.

Ранее мы писали, что отцам предлагают давать отпуск при рождении ребенка.