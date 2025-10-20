Отцам предлагают давать отпуск при рождении ребенка

В Госдуму внесут законопроект о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска до семи дней для отцов в связи с рождением ребенка.

Депутаты напомнили, что сейчас для отцов в сразу после рождения ребенка не предусмотрен гарантированный отпуск. Но по ст. 128 ТК можно взять отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам – до 5 дней или взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска.

«Предлагаемый законопроект восполняет данный пробел, устанавливая право работников — отцов новорожденных детей на однократный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней», — пишут авторы инициативы.

Использовать отпуск можно будет в любое время в течение одного года со дня рождения ребенка. Неиспользованный отпуск компенсировать деньгами не будут.