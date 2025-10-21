Неиспользуемые участки в Тамбовской области изымут и передадут льготникам

Неиспользуемые земельные участки в Тамбовской области предлагается изымать в государственную и муниципальную собственность, а затем передавать их льготникам – многодетным семьям и участникам СВО.

Об этом заявил глава региона Евгений Первышов.

«У нас много земельных участков, которые ранее были нарезаны, предоставлены, но не используются. Если не используются, значит не нуждались, значит необходимо в рамках действующего законодательства возвращать эти земельные участки, перераспределять между теми, кому эта земля нужна, кто в ней действительно нуждается и будет строить», — сказал Первышов.

Также он поручил активизировать работу по выморочному имуществу, которое тоже собираются передавать льготникам. Эти дома и участки обычно расположены на уже освоенных территориях со всей инфраструктурой, добавил губернатор.