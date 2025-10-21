Минфин: может ли простое товарищество применять пониженные ставки НДС для УСН

Простое товарищество – это не самостоятельный налогоплательщик, поэтому деятельность по договору о совместной деятельности нельзя перевести на упрощенку.

Минфин в письме от 22.05.2025 № 03-07-11/50136 разъяснил, как облагаются НДС операции по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), которые ведет участник товарищества на УСН.

Ведомство напомнило, что при совершении операций в рамках договора простого товарищества на его участника, ведущего общий учет операций, возлагаются обязанности налогоплательщика НДС (п. 1 ст. 174.1 НК).

И плательщики на УСН могут применять сниженные ставки НДС – 5% и 7% (п. 8 ст. 164 НК).

Но простое товарищество – это объединение лиц для участия в совместной деятельности, которое не приводит к образованию юридического лица, и не будет самостоятельным налогоплательщиком.

То есть деятельность в рамках договора простого товарищества нельзя перевести на УСН.

А значит, к операциям по договору простого товарищества нельзя применять ставки НДС 5% или 7%, даже если их ведет участник товарищества на УСН с правом на такие ставки.

Подробнее о том, кому положены льготы по НДС и как их получить, расскажем на онлайн-курсе «НДС на УСН — 2025». Вы узнаете, как рассчитывать НДС, научитесь делать вычеты входящего НДС и вести учет налога в 1С.

Цена курса со скидкой 67%: 4 900 руб. вместо 14 900 руб. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка». Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.