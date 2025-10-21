💲 Курс доллара, евро и юаня на 21 октября 2025 года
Официальный курс доллара США — 81,36 рубля, евро торгуется за 94,38.
На 21 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара — 81,36 рубля, курс евро — 94,38.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 октября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,3582 рубля
Евро
94,3845 рубля
Юань
11,3540 рубля
По данным на 20 октября 2025 года, официальный курс доллара был 80,9834 рубля, евро — 94,5835, юаня — 11,3435.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию