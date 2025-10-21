ЦОК КПП ФСБУ 17.10 Мобильная
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 21 октября 2025 года

Официальный курс доллара США — 81,36 рубля, евро торгуется за 94,38.

На 21 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара — 81,36 рубля, курс евро — 94,38.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 октября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

81,3582 рубля

Евро

94,3845 рубля

Юань

11,3540 рубля

По данным на 20 октября 2025 года, официальный курс доллара был 80,9834 рубля, евро — 94,5835, юаня — 11,3435.

Динамика курса доллара США на 21.10.2025. Источник: ЦБ.

