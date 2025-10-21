Президент РФ сможет устанавливать валютные ограничения
Минфин подготовил законопроект, которым хотят установить право регулирования отношений в валютной сфере также указами Президента. Например, он сможет вводить в одностороннем порядке валютные ограничения.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Валютными ограничениями в документе называют прямой запрет валютных операций, лимитирование объемов, количества и сроков проведения, валют платежа, установление требований по получению специальных разрешений (лицензий) на их проведение, резервирование части, всей суммы или суммы, кратной всей сумме проводимой валютной операции, а также ограничения, связанные с открытием и ведением счетов на территориях РФ, и требования об обязательной продаже иностранной валюты.
Действующее законодательство хотят дополнить положением, что «правовые отношения в валютной сфере в РФ могут регулироваться также указами Президента РФ».
Действия, которые должны совершаться для соблюдения ограничений, смогут определяться устанавливающими их указами Президента. Такие указы будут определять:
методы и средства обеспечения соблюдения введенных ограничений;
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору за соблюдением установленных мер;
компетенцию госорганов и организаций, включая уполномоченные банки, по осуществлению конкретных функций, предусмотренных валютным законодательством;
полномочия отдельных физлиц и юрлиц, госорганов по совершению определенных валютных операций.
Сейчас не предусмотрена ответственность за нарушение введенных Президентом отдельных валютных ограничений. А если закон примут, нарушителей смогут привлекать к ответственности, уточнили авторы инициативы.
