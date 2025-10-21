Президент РФ сможет устанавливать валютные ограничения

В законодательство хотят добавить норму о том, что валютная сфера в России может регулироваться также указами Президента.

Минфин подготовил законопроект, которым хотят установить право регулирования отношений в валютной сфере также указами Президента. Например, он сможет вводить в одностороннем порядке валютные ограничения.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Валютными ограничениями в документе называют прямой запрет валютных операций, лимитирование объемов, количества и сроков проведения, валют платежа, установление требований по получению специальных разрешений (лицензий) на их проведение, резервирование части, всей суммы или суммы, кратной всей сумме проводимой валютной операции, а также ограничения, связанные с открытием и ведением счетов на территориях РФ, и требования об обязательной продаже иностранной валюты.

Действующее законодательство хотят дополнить положением, что «правовые отношения в валютной сфере в РФ могут регулироваться также указами Президента РФ».

Действия, которые должны совершаться для соблюдения ограничений, смогут определяться устанавливающими их указами Президента. Такие указы будут определять:

методы и средства обеспечения соблюдения введенных ограничений;

федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору за соблюдением установленных мер;

компетенцию госорганов и организаций, включая уполномоченные банки, по осуществлению конкретных функций, предусмотренных валютным законодательством;

полномочия отдельных физлиц и юрлиц, госорганов по совершению определенных валютных операций.

Сейчас не предусмотрена ответственность за нарушение введенных Президентом отдельных валютных ограничений. А если закон примут, нарушителей смогут привлекать к ответственности, уточнили авторы инициативы.