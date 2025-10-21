Депутат Боярский поддерживает маркировку ИИ-контента

Госдума рассмотрит ограничения и условия для ИИ-решений до конца осенней сессии 2025.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский поддерживает идею о маркировке контента, созданного нейросетями. Ранее инициативу выдвинул спикер ГД Вячеслав Володин.

«Человек имеет право знать, смотрит ли он на реальную фотографию или на продукт нейросети, читает ли текст, написанный автором или сгенерированный алгоритмом», — написал Боярский.

Он считает, что особо остро этот вопрос стоит для журналистики. ИИ ворует для обучения уникальный контент крупных сетевых СМИ.

«Возникает парадокс: с одной стороны, нейросети, производящие дешевый контент, лишают работы живых журналистов. А с другой – они не могут существовать без журналистского труда, который обеспечивает их актуальными и качественными данными», — добавил депутат.

Он предлагает найти баланс: одновременно ввести ограничения и создать все условия для развития сильных отечественных ИИ-решений.

Для такого диалога до конца осенней сессии пройдут парламентские слушания, посвященные ИИ, обещает Боярский.