С 1 ноября 2025 спорные налоговые начисления не спишут с ЕНС, пока вопрос не решится в досудебном или судебном порядке

До 1 ноября 2025 года пользователи Госуслуг и личных кабинетов налогоплательщика на сайте ФНС получат уведомления об изменениях в порядке учета и погашения задолженности – если у них есть налоговые долги.

Новые правила внесены законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ, напоминает ФНС.

Если налогоплательщик не согласен с суммой налога, спорные начисления не спишут с его ЕНС, пока этот вопрос не решится в досудебном, а в случае повторного несогласия — в судебном порядке, уточняют налоговики.

Чтобы заявить о несогласии, нужно подать в налоговую заявление о перерасчете или жалобу. Новые правила описаны на промостранице налоговой службы.

1 ноября из сальдо ЕНС временно исключат долги, образовавшиеся до этой даты и по которым налоговый орган уже обратился в суд. Такой долг взыщут только после вынесения и вступления в силу судебного акта.

А если налоговики не обращались в суд до 1 ноября, долг будет взыскан только если нет возражений налогоплательщика.

Заявление о перерасчете или жалобу россияне могут подать в налоговую в течение 30 рабочих дней с даты получения сообщения от налоговиков. Их будут рассылать после 1 ноября.