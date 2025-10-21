😲 В кредитные истории могут включить данные об исполнительных производствах
20 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который обяжет Федеральную службу судебных приставов (ФССП) передавать сведения о долгах россиян в бюро кредитных историй (БКИ).
Сейчас БКИ могут получать информацию об исполнительных производствах с помощью системы межведомственного взаимодействия, но закон не обязывает делать это.
Законопроект предполагает, что ФССП будет обязана представлять БКИ актуальные сведения о взыскателях, дате, основании и окончании исполнительного производства, в том числе по неисполненным обязательствам. Также бюро кредитных историй обяжут получать такие запросы из банка данных.
С приставов снимут обязательство сообщать должнику о передаче информации о нем в БКИ.
Это значит, что информацию из базы ФССП включат в кредитную историю без согласия должника. Если сведения ошибочны, человек попросту лишится права оспорить это.
Авторы законопроекта считают, что решение включить информацию о взысканиях в кредитную историю поможет организациям лучше оценить долговую нагрузку и снизить риски при выдаче займов.
В случае принятия закон вступит в силу через год после официального опубликования.
