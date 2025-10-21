😲 В кредитные истории могут включить данные об исполнительных производствах

Сейчас бюро кредитных историй может по своему желанию запросить сведения из базы ФССП о долгах заемщиков. Однако депутаты хотят обязать БКИ включать эту информацию в кредитную историю.

20 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который обяжет Федеральную службу судебных приставов (ФССП) передавать сведения о долгах россиян в бюро кредитных историй (БКИ).

Сейчас БКИ могут получать информацию об исполнительных производствах с помощью системы межведомственного взаимодействия, но закон не обязывает делать это.

Законопроект предполагает, что ФССП будет обязана представлять БКИ актуальные сведения о взыскателях, дате, основании и окончании исполнительного производства, в том числе по неисполненным обязательствам. Также бюро кредитных историй обяжут получать такие запросы из банка данных.

С приставов снимут обязательство сообщать должнику о передаче информации о нем в БКИ.

Это значит, что информацию из базы ФССП включат в кредитную историю без согласия должника. Если сведения ошибочны, человек попросту лишится права оспорить это.

Авторы законопроекта считают, что решение включить информацию о взысканиях в кредитную историю поможет организациям лучше оценить долговую нагрузку и снизить риски при выдаче займов.

В случае принятия закон вступит в силу через год после официального опубликования.