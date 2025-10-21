🔞 Для доступа к контенту с ненормативной лексикой в интернете понадобится паспорт

Предлагается ввести обязательную идентификацию пользователей для доступа к контенту 18+.

Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров предложил ввести обязательную идентификацию пользователей по паспорту для доступа к контенту для взрослых в интернете.

Сейчас многие подростки имеют доступ к контенту с маркировкой 18+, включая видеоролики блогеров с ненормативной лексикой, сценами насилия и пропагандой асоциального поведения.

Машаров предлагает для доступа к такой информации ввести идентификацию через паспорт, водительские права, банковские данные.

Развитие технологий нельзя останавливать, однако меры по защите детей и обеспечению безопасного цифрового пространства необходимо принимать уже сегодня, уверен эксперт.

Несовершеннолетняя аудитория в интернете в 25% случаев попадается на уловки мошенников, а 5% становятся сначала жертвами, а потом и преступниками, добавил Машаров.