77 тысяч россиян получили соцконтракт на запуск своего бизнеса

Социальный контракт пользуется большой популярностью у россиян, которые хотят открыть свое дело, найти работу или выбраться из сложной жизненной ситуации.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что с начала 2025 года свыше 77 тыс. россиян заключили социальный контракт на открытие своего дела. За девять месяцев 2025 соцконтракты охватили 520 тыс. человек.

«Социальный контракт — это не только средства на открытие или развитие своего дела. Органы соцзащиты сотрудничают с центрами "Мой бизнес", помогая составить бизнес-план, найти локальные рынки сбыта, получить юридическую помощь», — сказал Котяков.

Самые популярные сферы ведения бизнеса у предпринимателей, которые получили социальный контракт — услуги красоты (27,1%), производство (9,4%), обслуживание автомобилей (7,1%), строительство (6,7%), ремонт (5,6%), услуги фото и видео (5,3%).

Также социальный контракт пользуется популярностью у россиян, которые хотят найти работу. Помощь в трудоустройстве выбрали 61,6 тыс. человек или 33%. Поддержку в развитии личного подсобного хозяйства получили 24,3 тыс. (13%).

Социальный контракт помог 23 тыс. россиян, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Соцконтракт могут заключить жители страны со среднедушевым доходов в семье меньше прожиточного минимума на человека. В 2024 году было оформлено 204,7 тыс. таких контрактов. В результате 75,5% россиян увеличили доход, а 45% вышли из бедности.