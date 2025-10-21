Минфин объяснил, как учитывать НДС при поступлении денег на залоговый счет продавца

Если оплата пришла на залоговые счета продавца до отгрузки, сумму нужно включать в базу по НДС.

Минфин разъяснил, как учитывать НДС, если по договору купли-продажи нежилых помещений деньги поступили на залоговый счет продавца.

В письме от 29.07.2025 № 03-07-11/73171 ведомство отмечает, что деньги, полученные продавцом до даты отгрузки товаров, облагаемых НДС, считаются оплатой, полученной в счет предстоящих поставок. На основании ст. 154 и ст. 167 НК такая оплата включается в базу по НДС.

Предметом залога могут быть права по договору банковского счета при условии открытия банком клиенту залогового счета (ст. 358.9 ГК). К договору об открытии залогового счета применяются общие правила гл. 45 ГК для банковских счетов.

Таким образом, если продавец товаров, облагаемых НДС, до даты отгрузки получил с оплату на залоговые счета, то на дату получения этих средств их рассматривают как оплату в счет предстоящих поставок, которая включается в базу по НДС.

Подробнее о том, рассчитывать НДС на УСН и ОСНО, расскажем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь правильно заполнять декларацию, отражать операции в книге учета покупок и продаж, узнаете кому положены льготы по НДС и как их получить.

Цена курса со скидкой 69%: 4 900 руб. вместо 16 000 руб. Остался 1 курс по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка». Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.