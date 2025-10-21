Средний и крупный бизнес сможет получать больше информации о потенциальных клиентах

Появился сервис, который позволяет предпринимателям лучше узнать своих клиентов: где они живут, что покупают и как принимают решения о покупках.

T-Data от Т-Банка запустил сервис подготовки исследований для крупных и средних компаний на основе больших данных. Он поможет им принимать решения на основе анализа активности потребителей товаров и услуг.

База состоит из обезличенных данных по транзакциям свыше 52 млн клиентов-физлиц и 1,5 млн клиентов-юрлиц.

«Аналитический консалтинг позволяет „увидеть“ своего клиента: где он живет, что покупает и как меняется его поведение со временем», — сказал руководитель аналитического проекта T-Data Максим Савченко.

Аналитический консалтинг предназначен для бизнеса из сфер ретейла: FMCG, HoReCa, электронной коммерции, fashion, аптек, производства и других отраслей с широкой потребительской аудиторией.

Бизнес может получить выводы и рекомендации по потребительскому поведению, а также узнать:

что, где, как и когда покупают клиенты банка;

подробный портрет покупателей;

аналитику лояльности;

структуру покупательской корзины;

эффективные каналы коммуникации с клиентами;

как идет бизнес у конкурентов.

Кроме исследований компании могут использовать рекламную платформу, различные способы приема безналичных платежей и другие цифровые продукты, которые помогут бизнесу расти.