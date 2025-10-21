Средний и крупный бизнес сможет получать больше информации о потенциальных клиентах
T-Data от Т-Банка запустил сервис подготовки исследований для крупных и средних компаний на основе больших данных. Он поможет им принимать решения на основе анализа активности потребителей товаров и услуг.
База состоит из обезличенных данных по транзакциям свыше 52 млн клиентов-физлиц и 1,5 млн клиентов-юрлиц.
«Аналитический консалтинг позволяет „увидеть“ своего клиента: где он живет, что покупает и как меняется его поведение со временем», — сказал руководитель аналитического проекта T-Data Максим Савченко.
Аналитический консалтинг предназначен для бизнеса из сфер ретейла: FMCG, HoReCa, электронной коммерции, fashion, аптек, производства и других отраслей с широкой потребительской аудиторией.
Бизнес может получить выводы и рекомендации по потребительскому поведению, а также узнать:
что, где, как и когда покупают клиенты банка;
подробный портрет покупателей;
аналитику лояльности;
структуру покупательской корзины;
эффективные каналы коммуникации с клиентами;
как идет бизнес у конкурентов.
Кроме исследований компании могут использовать рекламную платформу, различные способы приема безналичных платежей и другие цифровые продукты, которые помогут бизнесу расти.
