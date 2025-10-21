Частные агентства занятости не смогут искать работников для опасных производств
Правительственная комиссия одобрила законопроект Минтруда, по которому частные агентства занятости (ЧАЗ) не смогут направлять работников на производства I и II классов опасности.
Такое решение было принято, чтобы повысить безопасность труда и сократить риски травматизма. Работодателям придется самим нанимать специалистов.
«Изменение позволит Ростехнадзору более эффективно осуществлять контроль и надзор за соблюдением требований безопасности на опасных производственных объектах I и II классов опасности», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
Кроме того, в законе появится список опасных производственных объектов. Например, к I классу опасности отнесут угольные шахты, объекты по хранению, уничтожению и производству химии.
