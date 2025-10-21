Частные агентства занятости не смогут искать работников для опасных производств

Для повышения безопасности труда Минтруд хочет запретить частным агентствам отправлять сотрудников на опасные производства. Искать специалистов должны сами работодатели.

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минтруда, по которому частные агентства занятости (ЧАЗ) не смогут направлять работников на производства I и II классов опасности.

Такое решение было принято, чтобы повысить безопасность труда и сократить риски травматизма. Работодателям придется самим нанимать специалистов.

«Изменение позволит Ростехнадзору более эффективно осуществлять контроль и надзор за соблюдением требований безопасности на опасных производственных объектах I и II классов опасности», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Кроме того, в законе появится список опасных производственных объектов. Например, к I классу опасности отнесут угольные шахты, объекты по хранению, уничтожению и производству химии.