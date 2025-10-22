🚰 Депутаты предлагают сообщать об отключении воды по СМС

Сейчас люди узнают об отключениях по факту или из объявлений на подъездах.

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают оповещать людей о предстоящих плановых отключениях воды, света и других услуг ЖКХ по СМС. Предложение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Предлагается добавить канал СМС-оповещения для уведомлений о плановых и аварийных отключениях коммунальных услуг и активировать его по умолчанию для всех.

Планируется, что каждый пользователь, зарегистрированный на Госуслугах, автоматически получит СМС-сообщение на привязанный номер телефона всякий раз, когда поступает информация о грядущем отключении воды, электричества или газа, затрагивающем его адрес, написали депутаты.

Действующие рассылки недостаточно информируют россиян, уверены они. Оповещения приложений кажутся назойливыми, а электронные письма – спамом.

Поэтому люди до сих пор узнают о коммунальных перерывах по факту – например, обнаружив отсутствие воды либо из устаревших объявлений на подъездах.